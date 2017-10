Incêndios e demissão de ministra em destaque no debate quinzenal

Acompanhe ao minuto a discussão desta quarta-feira na Assembleia da República.

15:18

A Assembleia da República está a ser, esta quarta-feira, palco de um aceso debate quinzenal. Em cima da mesa estão assuntos como a tragédia deste fim-de-semana e a demissão de Constança Urbano de Sousa.Antes da discussão, porém cumpriu-se um voto de pesar pelas vítimas dos incêndios, com cada um dos partidos representados a reservar três minutos de intervenção para esta tragédia.O primeiro a falar foi, naturalmente, Ferro Rodrigues, que disse que não podemos "ficar de braços cruzados" perante os fogos, em memória das vítimas mortais.

De seguida falou André Silva, deputado do PAN, que destacou as "décadas de desleixo com a nossa floresta", que permitiram um dos dias mais negros da história recente do país. O PAN garante que o partido continuará a "fazer parte das soluções" para resolver este problema.



Já Heloísa Apolónia, d'Os Verdes, preferiu reforçar que é preciso "passar para o terreno".



"Temos de intensificar respostas para a intensificação das alterações climáticas", salientou a deputada.