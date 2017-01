PS recusa discutir recapitalização no inquérito da CGD

O PS mostrou-se esta sexta-feira contra um eventual alargamento do objeto da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), como pediram PSD e CDS-PP, declarando os socialistas não alinharem no "abandalhamento" dos trabalhos.

"As comissões de inquérito existem, com objetos definidos, esta está em curso, foi definida pelo PSD. Deixemos esta comissão decorrer com este objeto definido. Se estamos sempre a tentar alargar o objeto, é transformar a comissão de inquérito numa comissão sem objeto definido que pode ser alargada mediante as conveniências políticas de algum partido", assinalou João Galamba, porta-voz do PS.

O deputado socialista falava aos jornalistas no parlamento num dia em que se soube que PSD e CDS-PP querem alargar o objeto da comissão parlamentar de inquérito à CGD, propondo que os trabalhos abarquem também o processo de reestruturação e recapitalização do banco.

