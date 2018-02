Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Já são conhecidos alguns nomes da lista de apoiantes de Rui Rio

Isabel Meirelles foi uma das escolhas para o cargo da vice-presidência do partido.

13:19

Alguns dos nomes da lista de apoiantes de Rui Rio para o PSD já são conhecidos. O presidente eleito dos sociais-democratas tem até às 19h00 deste sábado para divulgar todos os nomes que farão parte do partido durante os próximos dois anos, durante o 37º Congresso Nacional do PSD, em Lisboa.



Isabel Meirelles, é a principal candidata à vice-presidência da Comissão Política Nacional. A candidata à Câmara Municipal de Oeiras em 2009, é licenciada em direito e especialista no campo dos assuntos europeus. Para além desta há outra mulher a integrar a equipa de Rui Rio, Catarina Rocha Ferreira, advogada portuense, deverá integrar a Comissão da Auditoria Financeira.



Como já era expectável, o jurista e político Fernando Negrão foi o escolhido para liderar a bancada parlamentar, seguindo-se assim a Hugo Soares. O deputado Feliciano Barreiras Duarte é o nome apontado para secretário geral do partido.