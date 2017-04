Jardim garante que nunca pertenceu à FLAMA

O ex-chefe do Governo da Madeira Alberto João Jardim garante nunca ter pertencido ao movimento independentista FLAMA e admite ter enfrentado um "momento de crispação" quando defendeu "uma grande Autonomia Política" para a região.

Nas 848 páginas de uma espécie de autobiografia política, intitulada Relatório de Combate (D. Quixote), o homem que governou a Madeira durante 37 anos elogia Marcelo Rebelo de Sousa, de quem foi vice-presidente no PSD, e classifica a estátua de Cristiano Ronaldo como "um hino à Força de Vontade Histórica do Povo Madeirense".

Logo no início do livro, Jardim desfaz qualquer dúvida quanto à sua relação com a FLAMA (Frente de Libertação do Arquipélago da Madeira), que no período após o 25 de Abril se bateu de forma radical, pela força, pela independência da Madeira.

