Jorge Lacão e Abílio Morgado falham eleição para Segurança Interna e Secretas

Nomes escolhidos por PS e PSD não reuniram os votos necessários no Parlamento.

Por Lusa | 14:06

O deputado socialista e vice-presidente da Assembleia da República Jorge Lacão falhou esta sexta-feira a eleição para o Conselho Superior de Segurança Interna, não tendo obtido os dois terços de votos do parlamento necessários.

Apesar do acordo entre PSD e PS, que incluiu o nome a indicar pelo parlamento para o Conselho Superior de Segurança Interna, o antigo ministro socialista, num total de 211 deputados votantes, apenas obteve 117 dos 141 necessários para alcançar os dois terços.

De acordo com os dados da Assembleia da República, nesta votação registaram-se 79 votos em branco e 15 nulos.



Abílio Morgado falha eleição para fiscalização das secretas

Abílio Morgado falhou esta sexta-feira a eleição para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República (CFSIRP), obtendo 132 votos dos deputados, menos nove do que os dois terços necessários.

O nome de Abílio Morgado foi indicado pelo PSD e contava com o acordo do PS, de acordo com um comunicado conjunto divulgado na semana passada pelas direções dos grupos parlamentares dos dois partidos.

Esta é a segunda vez que o nome proposto pelo PSD para o CFSIRP não obtém os dois terços dos votos necessários, depois de uma tentativa falhada dos sociais-democratas de eleger para o cargo a deputada e vice-presidente do partido Teresa Morais.