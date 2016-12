Jorge Lacão sai "preocupado" do hospital onde está Mário Soares

De acordo com último boletim clínico, divulgado pelas 12:00, o antigo Presidente da República Mário Soares "mantém-se em coma profundo" e o seu estado clínico não registou evolução significativa desde segunda-feira, continuando a ser "muito crítico e com prognóstico muito reservado".



"A equipa médica multidisciplinar que acompanha o Presidente Mário Soares vai manter uma monitorização e vigilância constantes na Unidade de Cuidados Intensivos deste Hospital", disse ao final da manhã o porta-voz na unidade hospitalar, José Barata, explicando que essa monitorização implica a avaliação dos parâmetros clínicos.



Tal como acontecia na segunda-feira, adiantou ainda o porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, Mário Soares "não necessita de nenhum apoio externo", estando a respirar normalmente.



O Hospital da Cruz Vermelha emitirá novo boletim clínico às 12:00 de quarta-feira.



Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente fora transferido na quinta-feira dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.



No entanto, no sábado, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à Unidade dos Cuidados Intensivos.



O vice-presidente da Assembleia da República Jorge Lacão saiu hoje do Hospital da Cruz Vermelha "preocupado" com o estado de saúde do antigo Presidente da República Mário Soares, que se mantém em coma profundo.Em declarações aos jornalistas à saída do hospital, Jorge Lacão disse apenas que está "preocupado como todos os amigos do doutor Mário Soares".Ao longo do dia de hoje, além de Jorge Lacão, passou também pelo hospital a jornalista e ex-directora da Cinemateca Portuguesa Maria João Seixas.