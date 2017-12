Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Junta da mulher de António Costa fica sem orçamento

Toda a oposição ao PS chumbou orçamento da Junta de São Domingos de Benfica.

Por Bruno de Castro Ferreira e Pedro Zagacho Gonçalves | 01:30

O orçamento da Junta de São Domingos de Benfica, à qual a mulher de António Costa, Fernanda Tadeu, se candidatou em sexto lugar, foi chumbado na quarta-feira à noite com os votos de toda a oposição. A oposição a o PS justifica o chumbo com a falta de liquidez financeira e com as polémicas recentes relacionadas com o assédio moral do presidente, António Cardoso, a uma trabalhadora.



"Ele proibiu as pessoas de falarem comigo, difamou-me e chega mesmo a proibir as pessoas de irem à casa de banho", contou a funcionária ao CM. "Agora começou a despedir as pessoas que estão a recibos verdes porque diz que não tem orçamento, quando já antes lhes tinha dito que as ia despedir", acrescentou. O CM pediu esclarecimentos à junta, que os remeteu para esta sexta-feira.