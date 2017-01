Linhas-de-ferro são prioridade de investimento do Governo

Para Pedro Marques, o investimento público, incluindo na ferrovia, "foi claramente desconsiderado ao longo dos últimos anos em Portugal", uma tendência que o atual Governo quer inverter.O governante enfatizou que um investimento público "criterioso e de qualidade" acrescenta mais competitividade para as empresas nacionais e "aproxima o emprego" de Portugal."É preciso distinguir, saber fazer, priorizar, mas fazer o bom investimento público", disse ainda.Em relação à ferrovia, disse que o objetivo é tornar mais competitivo tanto o transporte de passageiros como de mercadorias, tornando igualmente mais competitivos os portos nacionais.A eletrificação do troço entre Nine e Viana do Castelo da Linha do Minho, hoje consignada, vai custar 16 milhões e estará concluída no terceiro trimestre de 2018.Em fevereiro, deverá ser lançado concurso público para eletrificação do troço entre Viana do Castelo e Valença, pelo valor de 23 milhões de euros.No total, as obras de modernização e eletrificação da Linha do Minho entre Nine e Valença vão custar 83,2 milhões de euros e estarão concluídas em inícios de 2020.Pedro Marques lembrou que aquela região espera "há décadas" por estas obras, que vão permitir, nomeadamente, reduzir o tempo do trajeto e baixar entre 20 a 30 por cento o custo médio dos fretes de carga.O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, congratulou-se com o arranque da obra, lembrando sobretudo os benefícios dela advirão para as relações com a Galiza."Se a Galiza fosse um país, era o oitavo destino das exportações de Portugal, exportamos para a Galiza mais de 3 mil milhões de euros", referiu, sublinhando que a modernização da Linha do Minho era reclamada não só por autarcas mas também por todas as associações empresariais e todos os agentes económicos da região.A opinião foi partilhada pelo autarca de Barcelos, Miguel Costa Gomes, que destacou a importância que a ferrovia terá para as exportações do concelho e para o próprio turismo.