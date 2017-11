Maioria espera ter mais dinheiro em 2018

Inquiridos esperam mais rendimento disponível. Maioria acha que País vai melhorar.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

Mais de metade dos portugueses acredita que vai ter mais dinheiro disponível em 2018 por causa do novo Orçamento do Estado. Os inquiridos na sondagemacreditam que a economia vai melhorar nos próximos anos.Ao todo, 51,4% dos portugueses acreditam que o Orçamento que o Governo de Costa negociou com PCP e BE vai fazer com que as famílias disponham de mais dinheiro no próximo ano. Para essa perceção deverá contribuir a revisão dos escalões de IRS que introduz no próximo ano dois novos escalões e que beneficiará sobretudo quem receba até 1785 euros mensais.Em sentido contrário, pouco menos de quatro em cada dez inquiridos acreditam que não vão ter mais rendimento disponível com o OE 2018.Sem surpresas, são os eleitores do PS, BE e PCP os que mais acreditam na melhoria da situação económica. Porém, o otimismo é generalizado: 40% acreditam que daqui a um ano a situação económica nacional vai melhorar, contra apenas 14,9% que acham que o País vai estar pior.Chamados a avaliar a situação económica daqui a três anos, 46,9% dos portugueses estão otimistas e 18,9% acreditam que em 2020 o País vai estar pior do que hoje.