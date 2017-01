“Mais crescimento e Justiça mais justa”

Sobre 2016, o Chefe de Estado diz que "é indesmentível que tivemos estabilidade social e política, que alcançámos até um acordo sobre salário mínimo, que os Orçamentos do Estado mereceram a aceitação da UE". E numa tirada que encaixa no PSD, Marcelo frisou que foi "afastado o espetro de crise política iminente, de fracasso financeiro, de instabilidade social que, para muitos, era inevitável". Realçou ainda a vitória de Portugal no Euro 2016, a eleição de António Guterres como secretário-geral da ONU e a vinda, em 2017, do Papa Francisco a Portugal.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse ontem, na mensagem de Ano Novo ao País, que "2017 tem de ser o ano da gestão a prazo e do crescimento económico" já que 2016 foi da "gestão do imediato, da estabilização política e da preocupação com o rigor financeiro".Apesar de fazer um balanço positivo do ano que passou, o Chefe de Estado sublinha que "o crescimento da nossa economia foi tardio e insuficiente". E aponta também o dedo a alguns domínios sociais que sofreram com os cortes financeiros, sublinhando que "a dívida pública permanece muito elevada".Entre os pontos negativos está também a Justiça. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a repetir que "o sistema de Justiça continua lento e, por isso, pouco justo, a começar na garantia da transparência da política".