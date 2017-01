Sampaio da Nóvoa elogia Marcelo Rebelo de Sousa

O antigo candidato presidencial António Sampaio da Nóvoa considerou esta segunda-feira que o atual inquilino de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa, conseguiu "revitalizar a função presidencial", num "ambiente de distensão e boa cooperação institucional" com o Governo.



"Devemos estar agradecidos ao atual Presidente da República que, em pouco tempo, conseguiu revitalizar a função presidencial, devolvendo-lhe a sua importância, sobretudo na relação com os cidadãos", disse Sampaio da Nóvoa, em Lisboa, onde o antigo reitor fez o balanço de um ano após as eleições presidenciais de 24 de janeiro.



Depois, o antigo candidato a Belém definiu como "muito positivo" haver um Presidente "presente, próximo" das pessoas, embora este não possa "nunca" confundir "a sua intervenção com funções governativas".









Sampaio da Nóvoa concorreu em 2016 a Presidente da República, numa candidatura independente que teve em Pedro Delgado Alves, membro da Comissão Nacional e deputado do PS, o diretor de campanha.



Correia de Campos, atual presidente do Conselho Económico e Social (CES), foi o mandatário nacional da candidatura do antigo reitor da Universidade de Lisboa.



Nóvoa obteve 22,88% dos votos no sufrágio de janeiro de 2016, não tendo conseguido impedir a eleição à primeira volta do atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.



Hoje, o antigo candidato apresentou também uma série de entidades que vão receber dinheiro que sobrou da angariação de fundos para a campanha eleitoral, numa fase em que estão já cumpridas todas as obrigações legais e prestação de contas junto do Tribunal Constitucional.



"O Presidente deve reservar para si a última palavra, sem se imiscuir em todos os casos e situações do dia-a-dia", considerou.Sampaio da Nóvoa concorreu em 2016 a Presidente da República, numa candidatura independente que teve em Pedro Delgado Alves, membro da Comissão Nacional e deputado do PS, o diretor de campanha.Correia de Campos, atual presidente do Conselho Económico e Social (CES), foi o mandatário nacional da candidatura do antigo reitor da Universidade de Lisboa.Nóvoa obteve 22,88% dos votos no sufrágio de janeiro de 2016, não tendo conseguido impedir a eleição à primeira volta do atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.Hoje, o antigo candidato apresentou também uma série de entidades que vão receber dinheiro que sobrou da angariação de fundos para a campanha eleitoral, numa fase em que estão já cumpridas todas as obrigações legais e prestação de contas junto do Tribunal Constitucional.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito