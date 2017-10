Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo consternado com ataque em Nova Iorque

Manifestações de solidariedade começam a surgir um pouco por todo o mundo.

Por Lusa | 00:20

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje a sua "profunda consternação e enorme indignação" pelo ataque que causou pelo menos oito mortos em Manhattan, Nova Iorque, manifestando a sua solidariedade com o povo norte-americano.



"Foi com profunda consternação e enorme indignação que tomei conhecimento do ataque com recurso a múltiplos atropelamentos ocorrido esta tarde em Manhattan, na cidade de Nova Iorque, que provocou vítimas mortais e muitos feridos", refere Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República.



O Presidente da República manifestou "em seu nome e em nome do povo português", a sua solidariedade para com o povo americano e para com as famílias das vítimas.



Macron diz que a luta pela liberdade "nos une mais que nunca"

O Presidente da França também já expressou a sua solidariedade para com os Estados Unidos, após o ataque que causou pelo menos oito mortos em Manhattan, Nova Iorque, referindo que "a luta pela liberdade une mais que nunca".



Numa mensagem na rede social Twitter, Emmanuel Macron, afirmou que expressava a "emoção e a solidariedade da França para com Nova Iorque e os Estados Unidos".