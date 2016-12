Marcelo dá o último mergulho do ano

"Dia 1 venho mais tempo, mas no dia 31 não podia perder [o bom tempo]. Está a enevoar e tive de aproveitar antes de ficar um bocadinho mais fresco", comentou, a sorrir.



Marcelo chegou a pé à praia da Baía de Cascais e prometeu voltar este domingo, 1 de janeiro, para novo mergulho.



Experiente mergulhador nas águas portuguesas, o Presidente da República arriscou previsões de temperatura. "A água hoje estava melhor do que há uma semana. Deve estar a 15,5 [graus]", garantiu Marcelo, que cumpriu a tradição de se fazer ao mar sempre que possível."Dia 1 venho mais tempo, mas no dia 31 não podia perder [o bom tempo]. Está a enevoar e tive de aproveitar antes de ficar um bocadinho mais fresco", comentou, a sorrir.Marcelo chegou a pé à praia da Baía de Cascais e prometeu voltar este domingo, 1 de janeiro, para novo mergulho.

O que achou desta notícia?







3.3% Muito insatisfeito

3.3%

1.1%

1.1% 3.3%

3.3% 92.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







3.3% Muito insatisfeito

3.3%

1.1%

1.1% 3.3%

3.3% 92.3% Muito satisfeito Outras 91 pessoas também já deram o seu contributo pub

Nem as águas frias do Atlântico impediram o Presidente da República de cumprir a tradição e dar um ultimo mergulho no mar este sábado.Marcelo Rebelo de Sousa fez-se ao mar na Praia dos Pescadores, em Cascais. Aacompanhou o momento e falou com o Presidente, que garantiu que, "enquanto houver sol" e "não houver chuva", ir à praia é sempre "muito agradável".Uma pequena multidão ficou a acompanhar a visita de Marcelo à praia, incrédula perante o cenário insólito. Alguns ganharam coragem e chegaram mesmo a falar com o Presidente, aproveitando para lhe desejar um Feliz Ano Novo.