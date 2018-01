Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo defende advogado arguido na Operação Fizz

Blanco acusou Proença de Carvalho.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 09:50

Marcelo Rebelo de Sousa respondeu às sete perguntas colocadas por Paulo Blanco, advogado do Estado angolano e um dos acusados na Operação Fizz, que envolve num caso de alegada corrupção o ex-vice-presidente da República de Angola, Manuel Vicente, e o procurador Orlando Figueira.



Blanco arrolou o Presidente da República como testemunha abonatória e enviou sete perguntas para Belém. Entre elas "se conhecia o arguido? Se conviveu com ele e se, na sua qualidade de jurisconsulto manteve contactos profissionais com o arguido?".



O Gabinete da Presidência respondeu que Marcelo "não conhecia os factos", mas o Presidente vem agora responder às perguntas feitas por Blanco, após o advogado ter enviado um novo ofício ao tribunal, dizendo que não acreditava que as questões tivessem chegado ao Presidente.



Na sua defesa, Blanco acusou Proença de Carvalho e o banqueiro Carlos Silva de serem os verdadeiros beneficiados do arquivamento dos processos judiciais por parte do procurador Orlando Figueira.