Marcelo disponível para "acompanhar" busca de consensos entre partidos

Presidente agradado com a "intenção saída do congresso do PSD de procurar, em determinadas áreas, convergências".

Por Bruno de Castro Ferreira | 17:53

O Presidente da República está disponível para "acompanhar" a busca de consensos entre os vários partidos "e não com um em particular". De visita de Estado a São Tomé, Marcelo violou o princípio de "no estrangeiro, não falar sobre a vida política portuguesa".



Alegando estar "ainda a acertar o fuso horário" disse estar agradado com a "intenção saída do congresso do PSD de procurar, em determinadas áreas, convergências". Quanto às áreas em concreto ""isso terão de ser os partidos falando a descobrir por onde começar".



Para já, Marcelo promete dar um empurrão no próximo encontro com o primeiro-ministro e nas reuniões com os partidos.



De visita de Estado a São Tomé, Marcelo disse ontem já ter "saudades de África!". Num dia dedicado aos cumprimentos ao Presidente, primeiro-ministro e Assembleia da República, Marcelo disse ser "um optimista realista" quanto à cooperação entre os dois países.



No encontro com o homólogo são-tomense, Evaristo Carvalho expressou "sentidas a profundas condolências pelas vítimas da tragédia dos incêndios" do ano passado.