Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo diz que Governo tem menos de dois anos para resolver problema dos incêndios

Presidente da República prometeu que não largará as regiões afetadas pelos incêndios.

14:36

O Presidente da República prometeu este sábado, em conversa com um açoriano num mercado, que não largará as regiões afetadas pelos incêndios e referiu já ter avisado que "o Governo tem menos de dois anos para resolver o problema".



"Eu agora vou lá daqui a uns dias outra vez, e depois volto lá no final de novembro. Depois vou passar o Natal, quer em Pedrógão, quer na zona agora ardida - aí provavelmente o fim do ano. Portanto, eu não largo. Eu já disse o seguinte: o Governo tem menos de dois anos para resolver o problema", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.



O chefe de Estado teve esta conversa no mercado da Graça, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, onde andou quase uma hora, sempre rodeado de gente, a quem distribuiu beijos, abraços, apertos de mão e fotografias, numa visita acompanhada pelo presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.



No final do percurso pelo mercado, o Presidente da República foi abordado por um homem que lhe fez um pedido: "O senhor não se canse de ir lá ter com aquela gente, os nossos amigos que têm sofrido com os fogos".



"Não, estou lá sempre, sempre", respondeu-lhe Marcelo Rebelo de Sousa. "Eu nem imagino. Deus o abençoe", declarou o açoriano.



Depois, o Presidente da República referiu que já avisou que só há "dois anos para resolver o problema", e acentuou que o tempo é pouco: "O Governo e este parlamento só duram agora mais um ano e dez meses, têm de resolver o problema".



"Deus lhe dê saúde", retorquiu o homem.