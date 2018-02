Anúncio foi feito pelo Presidente da República em São Tomé e Príncipe.

Por Bruno de Castro Ferreira | 13:26

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta quinta-feira que se vai voltar a encontrar com Rui Rui na próxima segunda-feira, depois de já ter estado com o novo líder do PSD no início desta semana.



Este é o segundo encontro entre Rui Rio e Marcelo desde o congresso do PSD no último fim de semana.

Marcelo avançou esta informação e a data do encontro em São Tomé e Príncipe.