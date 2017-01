Marcelo elogia "diversidade de posições" do Parlamento

O Presidente da República elogiou hoje a Assembleia da República pela sua "capacidade abrangente" e "diversidade de posições", e considerou que "os portugueses se sentem representados na sua Assembleia da República".



Marcelo Rebelo de Sousa falava perante o presidente, vice-presidentes e secretários da Mesa da Assembleia da República e líderes parlamentares, que lhe vieram apresentar cumprimentos de ano novo, numa cerimónia realizada na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, seguida de almoço.



"É com alegria que eu vejo que os portugueses se sentem representados na sua Assembleia da República, na diversidade de posições. Estou a pensar naqueles que integram o Governo, naqueles que o apoiam não o integrando, naqueles que o apoiam com intermitências ou têm uma posição equidistante e nas oposições existentes. Todos eles acabam por traduzir, de facto, a riqueza do pensamento do povo português", declarou o chefe de Estado.









Segundo o Presidente da República, uma razão pela qual Portugal não tem "fenómenos que existem noutras democracias europeias" é precisamente "a capacidade abrangente e a diversidade de posições das formações com assento parlamentar".

