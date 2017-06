Marcelo espera em breve resultado de investigação sobre Pedrógão

"Portanto, não tenho nada a dizer, nesta altura dos acontecimentos", afirmou o Presidente da República, em resposta à comunicação social, que o questionou sobre a controvérsia quanto ao funcionamento da rede SIRESP no combate ao incêndio que deflagrou no concelho de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, na semana passada.O Presidente da República repetiu que, nesta altura, não tenciona "fazer comentário nenhum sobre essas matérias"."Vamos esperar para ver aquilo que se apura, como eu disse no fim de semana passado, em matéria de factos e de responsabilidades, e depois, sendo esse o caso, eu pronuncio-me", reiterou.