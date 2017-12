Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo já não faz mensagem de Ano Novo em direto

Presidente ativo no hospital obrigado a alterar hábitos de trabalho noturnos para se adaptar ao horário do hospital.

Por Bruno C. Ferreira | 01:30

O Presidente da República já não deve fazer a mensagem de Ano Novo, a 1 de janeiro, em direto, como estava previsto. A decisão está dependente da opinião dos médicos, que hoje devem dar alta médica a Marcelo e da vontade do próprio Chefe de Estado. Ao que o CM apurou, a mensagem de Ano Novo será gravada no Palácio de Belém, não estando afastada a hipótese de ser escolhido outro local que seja mais cómodo para Marcelo.



Esta sexta-feira, o Presidente recebeu a visita do primeiro-ministro, António Costa que lhe ofereceu um livro de espionagem "que é sempre muito bom para recuperar e descansar nestes períodos pós-operatórios", disse o Chefe de Governo. "Não vim incomodar o Presidente com trabalho, vim desejar-lhe, naturalmente, as melhoras, inteirar-me do seu estado de saúde, falar como amigo", acrescentou Costa.



No entanto, o Presidente fez trabalho de secretária durante todo o dia e, às primeiras horas da manhã, o site da Presidência já dava conta da promulgação de quatro diplomas.



Habituado a fazer esse trabalho de secretária entre as 22h e as 3h da manhã, Marcelo viu-se obrigado a alterar os hábitos noturnos visto ter de se reger pelos horários do hospital. "Aquilo que é mais urgente ser lido, ele lê. Aquilo que é mais urgente ser assinado, ele assina. Está a trabalhar, só que o gabinete dele agora é ali, naquele quarto", afirmou o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que também visitou o Presidente.



Também o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, visitou o Chefe de Estado.



De acordo com uma nota divulgada pela Presidência, Marcelo "passou uma noite tranquila e acordou muito bem disposto com os parâmetros vitais completamente normais" e o "pós-operatório está a decorrer sem problemas".



A alta depende, que pode acontecer já hoje, depende "da evolução do pós-operatório".



Grupos do Centro cantam Janeiras

O Presidente já não vai visitar os concelhos afetados pelos incêndios no Ano Novo. Ao que o CM apurou, podem vir a ser convidados grupos desses concelhos para cantarem as Janeiras a Marcelo no Dia de Reis.