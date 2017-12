Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo operado de urgência avalia documentos no hospital

Chefe de Estado foi operado a uma hérnia umbilical uma semana mais cedo. Pode ter alta já no sábado, receber visitas e trabalhar até lá.

Por Diana Ramos e Sónia Trigueirão | 01:30

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi ontem operado de urgência a uma hérnia umbilical que estava estrangulada ou encarcerada. Espera-se que o Chefe de Estado tenha alta dentro de 48 horas, ou seja, sábado. Até lá, pode trabalhar no quarto do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e avaliar documentos.



A cirurgia, que demorou cerca de uma hora, "correu bem", segundo o diretor clínico de Cirurgia do hospital, Eduardo Barroso, que a executou devido à urgência da mesma. "O intestino meteu-se no orifício da hérnia. Obrigava a uma intervenção de urgência que, felizmente foi feita", explicou Eduardo Barroso, sublinhando que foi realizado um pequeno corte no intestino.



Sobre a alta médica, o cirurgião explicou que, de facto, é possível que o Presidente possa sair dentro de 48 horas, mas isso "depende da pressão que ele [Marcelo Rebelo de Sousa] fizer". Se o Presidente "quiser ir para casa mais cedo" pode, disse o cirurgião, que adiantou que o irá ver a casa se for necessário.



O Presidente já tinha uma intervenção cirúrgica marcada para 4 de janeiro para resolver o problema desta hérnia, mas a operação foi antecipada para ontem, depois de o médico da Presidência, Daniel Matos, ter diagnosticado que a hérnia estava estrangulada.



Marcelo Rebelo de Sousa já tinha alertado o primeiro-ministro, António Costa, para o problema de saúde que o obrigaria a ausentar-se em janeiro. Antes de se dirigir ao hospital para ser operado, o Chefe de Estado avisou o presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues.



Ferro não substitui Marcelo no cargo

De acordo com a lei, é o presidente da Assembleia quem substitui Marcelo em caso de "impedimento temporário". Ferro Rodrigues rejeitou substituir o Presidente no cargo por considerar "que não existe essa situação".