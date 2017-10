Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo pede a Costa para arregaçar mangas

Presidente diz que se reconheceram erros e que a solidariedade deve ser com os portugueses.

Por Cristina Rita e Sónia Trigueirão | 01:30

O Presidente da República disse ontem que é "tempo de arregaçar as mangas e trabalhar" para responder à tragédia dos incêndios e que a "solidariedade institucional" passa por estabelecer "um compromisso com os portugueses". Numa resposta à entrevista do primeiro-ministro à TVI, Marcelo Rebelo de Sousa avisou que a solidariedade institucional "só cumpre a sua missão se não descolar dos portugueses".



Referindo-se às relações entre Belém e São Bento, o Chefe de Estado insistiu que "a solidariedade institucional é mais do que franqueza, lealdade, informação, colaboração, entre níveis diferentes de poder e com responsabilidades diferentes".



"É até mais do que empatia ou amizade." E lembrou que agora que "todos já reconhecemos erros e fracassos", é preciso pensar no futuro, voltando a dar prazos ao Executivo: "Temos sete meses até ao próximo verão, menos de dois anos até ao fim da legislatura. E, portanto, é dar vida à solidariedade institucional, que é ao serviço dos portugueses."



Depois do embate, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estiveram ontem pela primeira vez juntos na reunião do Conselho de Estado, que contou com a presença do presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker.



PORMENORES

PSD acusa negligência

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, acusou ontem o primeiro-ministro de ter sido "negligente e displicente" na prevenção e combate aos incêndios, considerando que "disse o óbvio" ao assumir que falhou "em toda a linha".



Cristas admite comissão

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, admitiu ontem a constituição de uma nova comissão técnica independente aos incêndios de 15 e 16 de outubro, ressalvando que a Assembleia deve refletir sobre o melhor formato possível e aprender para o futuro.