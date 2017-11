Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo precipitou saída de ex-ministra

Primeiro-ministro não deu data precisa para a demissão da ministra da Administração Interna.

Por Cristina Rita | 01:30

O duro discurso do Presidente da República contra o Governo por causa da tragédia dos incêndios precipitou a demissão da ministra da Administração Interna. Ao que apurou o CM, o primeiro-ministro não fixou de forma clara a saída da governante ao Chefe de Estado: não havia data precisa. Além disso, sabe o CM, António Costa terá dado a entender que a remodelação governamental só seria feita no final do ano ou no início de 2018.



António Lobo Xavier, antigo dirigente do CDS e atual conselheiro de Estado, colocou o dedo na ferida na SIC Notícias. "Não acredito que o Presidente tivesse sido avisado de que a ministra [Constança Urbano de Sousa] se ia demitir. Não acredito nisso. As informações que tenho é de que isso não estava nada seguro na altura em que o Presidente falou [ao País]", explicou Lobo Xavier.



O antigo dirigente do CDS disse ainda ter a certeza de que tanto o primeiro-ministro como Belém sabiam o que cada um ia dizer ao País após a tragédia. Informações recolhidas pelo CM confirmam esta versão.



Em causa estão declarações de Costa após a morte de mais de 40 pessoas provocada pelos fogos. No dia seguinte à declaração do primeiro-ministro ao País – Costa falou a 16 de outubro – Marcelo fez um ultimato ao Governo e pediu uma clarificação. Contactada pelo CM, a Presidência não faz comentários às declarações de Lobo Xavier.



Ontem, o Presidente voltou a dar sinais de descontentamento ao alertar para uma situação cinzenta na descentralização de competências educativas. "Sem uma definição que, por um lado, fique clara à partida e, por outro lado, seja reajustável em função de um processo avaliativo constante, entraremos numa situação cinzenta em que a bondade da descentralização, que é indiscutível, será ultrapassada pelos efeitos negativos de decisões precipitadas ou de posições prematuras."



SAIBA MAIS

599

dias é o tempo em que o atual Presidente da República desempenha funções como o alto dirigente do Estado e também o responsável pelo regular funcionamento das instituições da República Portuguesa.



Alterações no Executivo

A manutenção de um ministro de um governo depende sempre da confiança política do primeiro-ministro. Com a demissão de um ministro toda a equipa do gabinete e respetivos secretários de Estados também são obrigados a sair. Mesmo que depois sejam reconduzidos.