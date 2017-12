Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo promulga Orçamento mas faz quatro avisos a Costa

Presidente pede ao Executivo que não ceda a “eleitoralismos”, para evitar mudanças “de quatro em quatro anos”.

Por Beatriz Ferreira e Rita F. Batista | 10:39

O Presidente da República promulgou ontem o Orçamento do Estado para o próximo ano, menos de dois dias depois de o documento ter chegado a Belém. Marcelo Rebelo de Sousa deixou, porém, quatro "chamadas de atenção" ao Executivo, já a olhar para as eleições de 2019.

De visita à Second Home, depois de anunciar a promulgação, o Presidente da República afirmou que o diploma aprovado com os votos a favor da esquerda e do PAN "traduz um compromisso, exprimindo uma clara maioria parlamentar".



Ainda assim, Marcelo pede que o Governo não ceda a "eleitoralismos" apesar das duas eleições, Legislativas e Europeias, que se vão realizar em 2019, e não opte por medidas que, ao influenciarem a despesa do Estado, condicionem o Governo seguinte. "O debate em torno das despesas de funcionamento do Estado não pode deixar de atender à igualdade de situações, sensatez orçamental e liberdade de escolha nas eleições parlamentares que definirão o Governo na próxima legislatura", não sendo "aconselhável haver mudanças todos os quatro anos", escreveu o Chefe de Estado.



Recorde-se que o fim da sobretaxa de IRS, por exemplo, coincidiu com as eleições autárquicas de 1 de outubro, assim como o aumento extraordinário de 10 euros nas pensões, que tiveram lugar em agosto.



Marcelo Rebelo de Sousa promulgou também o aumento do Salário Mínimo Nacional para o próximo ano, que foi fixado em 580 euros pelo Governo.



O Presidente sublinhou ainda que é preciso garantir "duradouramente crescimento e emprego, e redução das desigualdades sociais", alertando para a "prudência do sistema financeiro", nomeadamente no que diz respeito ao crédito imobiliário e ao consumo. Deixa ainda um alerta de que a evolução da economia em 2017 "pode não ser tão favorável" em 2018.



40 horas foi o tempo que Marcelo Rebelo de Sousa demorou a promulgar o Orçamento. No ano passado, o Presidente de República surpreendeu ao demorar apenas cinco dias a dar luz verde ao documento mas este ano bateu o recorde.



Batata frita fica mais cara

Para além do agravamento da taxa sobre os refrigerantes e bebidas açucaradas que já tinha sido anunciado, haverá a partir de 2018 uma taxa que recai sobre alguns alimentos com elevado teor de sal: caso da batata frita, bolachas, cereais e pipocas.