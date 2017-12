Marcelo Rebelo de Sousa "dispensaria" este Natal

Presidente da República estará nesta quadra com as famílias das vítimas dos fogos de Pedrógão.

22.12.17

O Presidente da República afirmou que "dispensaria" este Natal à Agência ECCLESIA. Marcelo Rebelo de Sousa vai passar a quadra junto dos familiares das vítimas dos fogos de Pedrógão Grande onde acredita que haverá uma partilha "de alegria e tristeza".

"O meu Natal, este ano, é um Natal que, por um lado, vai encher muito o meu coração, mas por outro dispensaria ter de estar lá, porque era sinal que não tinha havido a tragédia", explicou Marcelo.

"Teria preferido que fosse um Natal diferente para aqueles que perderam familiares, que tiveram um choque na vida brutal e ainda o estão a interiorizar", revelou Marcelo à agência sublinhando que o ideal seria que a tragédia não tivesse acontecido e que as pessoas que morreram estivessem vivas.

O Presidente vai passar o Natal em Pedrógão e a passagem de ano com as vítimas dos incêndios de outubro, de onde vai dirigir a mensagem habitual do primeiro dia do ano a todos os portugueses.