Novos ministros já tomaram posse

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu novos ministros da Administração Interna e Adjunto do primeiro-ministro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu este sábado posse aos novos ministros Adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira, e da Administração Interna, Eduardo Cabrita, numa cerimónia realizada no Palácio de Belém, em Lisboa.



Tomaram também posse hoje o novo secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, e a nova secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Lopes Monteiro.



Isabel Oneto e Carlos Miguel foram reconduzidos, respetivamente, como secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna e secretário de Estado das Autarquias Locais.



Os governantes foram empossados na presença do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, do primeiro-ministro, António Costa, e da totalidade dos ministros do XXI Governo, numa curta cerimónia realizada na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, que durou perto de seis minutos.



Estiveram presentes também Constança Urbano de Sousa, que se demitiu na quarta-feira das funções de ministra da Administração Interna, e o ex-secretário de Estado Jorge Gomes.



Esta foi a quarta recomposição do XXI Governo, que está em funções desde 26 de novembro de 2015, e alterou a orgânica do executivo: a Proteção Civil foi autonomizada como secretaria de Estado e o ministro Adjunto perdeu a tutela das Autarquias Locais para a Administração Interna e a da Igualdade para a ministra da Presidência.



O novo ministro Adjunto do primeiro-ministro, que substitui nessas funções Eduardo Cabrita, terá agora funções estritamente políticas, sem tutelar qualquer secretário de Estado.