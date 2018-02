Marcelo recebe partidos na próxima semana

Presidente ouve representantes de todos os partidos entre dias 14 e 16. Rui Rio será ouvido a 19.

Por Bruno de Castro Ferreira | 18:24

O Presidente da República vai receber representantes de todos os partidos com representação parlamentar durante a próxima semana.

A 14 de fevereiro recebe o PAN (12h) e ‘Os Verdes’ (13h) e no dia seguinte o PCP (às 12h) e o CDS (às 19h). Já a 16 de fevereiro o Chefe de Estado reúne-se com o Bloco de Esquerda (17h) e o PS (às 18h).

Já o presidente eleito do PSD irá ao Palácio de Belém apenas a 19 de fevereiro, um dia após o Congresso do partido.

De acordo com a nota publicada no site da Presidência, estes encontros inserem-se "no quadro dos contactos regulares com os Partidos Políticos com representação parlamentar".



O plano previsto é o seguinte:



14 de fevereiro:

12h00 - Pessoas-Animais-Natureza (PAN)

13h00 - Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV)

15 de fevereiro:

12h00 - Partido Comunista Português (PCP)

19h00 - CDS - Partido Popular (CDS-PP)

16 de fevereiro:

17h00 - Bloco de Esquerda (B.E.)

18h00 - Partido Socialista (PS)

O Presidente da República receberá ainda, no dia 19 de fevereiro, às 14h30, a Nova Direção Política do Partido Social Democrata (PPD/PSD).