Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo recebe partidos para discutir próximo Orçamento do Estado

Chefe de estado quer "ouvir os partidos sobre o que é importante para Portugal no imediato e a prazo".

08:55

O Presidente da República começa esta quarta-feira a receber os partidos com representação parlamentar para discutir o Orçamento do Estado para 2019 e outros temas que o chefe de Estado considera importantes para o país no imediato e a prazo.



O primeiro partido a ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, em Lisboa, é o Pessoas-Animais-Natureza (PAN), às 12h00, seguindo-se o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) às 13h00.



O chefe de Estado antecipou esta segunda-feira que espera "ouvir os partidos sobre o que é importante para Portugal no imediato e a prazo".



"No imediato, como é que veem o orçamento para o ano que vem, o período que vai até às eleições e até ao termo da legislatura", afirmou.



Sobre os temas a prazo, o Presidente da República deu o exemplo do "quadro financeiro plurianual, investimentos públicos a prazo, o chamado pós-2020", querendo saber como é que os partidos "veem as prioridades no horizonte de 2030".



"É muita matéria, mas teremos oportunidade de voltar a falar. Os encontros são de três em três meses. Haverá agora. Ainda haverá mais ao longo do ano", disse aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa na passada segunda-feira.



Os encontros com os partidos políticos continuam na quinta-feira com o PCP e o CDS-PP e, na sexta-feira, o chefe de Estado recebe o BE e o PS.



O Presidente da República receberá ainda, no dia 19 de fevereiro, segunda-feira, a nova direção do PSD.



Esta audiência tinha sido divulgada logo após a eleição de Rui Rio para a liderança do PSD, no dia 13 de janeiro, numa nota publicada no 'site' da Presidência.



As audiências com os partidos com representação parlamentar acontecem após o chefe de Estado ter recebido os parceiros económicos e sociais.