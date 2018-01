Presidente da República lembra que tem de esperar pela designação do Governo.

O Presidente da República divulgou esta quarta-feira uma nota no site oficial da Presidência em que dá conta que só se vai debruçar sobre o tema da sucessão de Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República depois de o governo designar quem vai ocupar o cargo. O que só deverá acontecer em outubro, quando acaba o mandato da atual PGR.

"Relativamente a poderes constitucionais de designação de titulares de órgãos do Estado, que, na sua quase totalidade, depende de prévia proposta do Governo, o Presidente da República apenas se debruça sobre a matéria no momento em que deve ocorrer tal designação. Esta posição do Presidente da República tem sido, aliás, sempre a do Governo", esclarece Marcelo Rebelo de Sousa.