Marcelo visita Casa dos Marcos na Véspera de Natal

Presidente da República esteve na unidade de doentes da Raríssimas, na Moita.

24.12.17

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou este domingo a Casa dos Marcos, da instituição Raríssimas, na Moita, disse este domingo à agência Lusa fonte oficial do Palácio de Belém.



Segundo a mesma fonte, o chefe de Estado visitou as crianças que estão na Casa dos Marcos, numa unidade de cuidados continuados, e que aí vão passar o Natal.



A Raríssimas está a ser a investigada pela Polícia Judiciária depois de a TVI ter revelado documentos que colocam em causa a gestão da instituição de solidariedade social, nomeadamente de Paula Brito da Costa, a presidente que entretanto se demitiu, que alegadamente terá usado o dinheiro para diversos gastos pessoais.



O caso provocou também a demissão do secretário de Estado da saúde Manuel Delgado, que em 2013 e 2014 foi consultor da Raríssimas, com um vencimento de três mil euros por mês, tendo recebido um total de 63 mil euros.



Na passada quarta-feira, a direção da Raríssimas determinou a "suspensão preventiva por 30 dias", com efeitos imediatos, de Paula Brito da Costa do cargo de diretora-geral da associação, por indícios de "ilícito laboral".