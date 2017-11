Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maria Luís Albuquerque diz que portugueses precisam de alternativas mais do que afetos

Vice-presidente do PSD diz que ainda não decidiu em quem votar para a liderança do partido.

A vice-presidente do PSD Maria Luís Albuquerque entende que mais do que afetos, os portugueses precisam "sobretudo de ter uma alternativa a uma forma de governação", e que ainda não decidiu em quem votar para a liderança do partido.



"Acho que os portugueses precisam, sobretudo, é de ter uma alternativa a uma forma de governação, que sintam que representa melhor aquilo que são as ambições, as suas necessidades. As personalidades têm também influência, mas a maneira como os políticos se posicionam é também influenciada pelas circunstâncias", disse em entrevista à Rádio Renascença e ao jornal Público, quando questionada se o PSD precisa de afetos para chegar ao poder em 2019.



Sobre as candidaturas de Rui Rio e Pedro Santana Lopes, Maria Luís Albuquerque disse que decidiu não dizer em quem votará, mas salientou querer ouvir "bastante mais" os dois candidatos à liderança do PSD.



"Aguardaremos até ao fim dessa campanha para obtermos os esclarecimentos todos em termos de posicionamento", indicou, admitindo no entanto "coerência a Rui Rio".



Na entrevista, a vice-presidente do PSD disse também que tem "pena" que Pedro Passos Coelho se tenha demitido, salientando que este "nunca seria, em qualquer circunstância, um problema para o PSD".



Questionada sobre se Pedro Passos Coelho tivesse sido primeiro-ministro numa altura de maior bonança a perceção dos portugueses seria diferente, Maria Luís Albuquerque sublinhou que a "confiança não depende necessariamente dos afetos ou da perceção de quem é que gosta mais".



No que diz respeito às eleições para a liderança do partido, Maria Luís Albuquerque disse que não pensou candidatar-se e não tenciona ponderar.



"Não, não pensei. O que importa na liderança são as pessoas, as personalidades. Ser uma personalidade feminina ou masculina é necessariamente diferente, essas diferenças felizmente existem, mas não é o facto de ser mulher ou homem que torna alguém especialmente adequado para qualquer cargo", disse.



Maria Luís Albuquerque defendeu também que o ministro das Finanças, Mário Centeno, devia reduzir a dívida "nominalmente".



"Eu fiquei muito chocada quando ouvi o ministro da Economia dizer que não havia espaço para baixar impostos às empresas. Se ele tivesse dito 'fizemos opções diferentes', seria uma informação muito honesta. Haveria claramente a possibilidade de uma combinação diferente, sendo que ter défice zero ou excedente é uma coisa positiva", disse.



No entender da vice-presidente do PSD, "reduzir a dívida, tanto em percentagem do PIB como em valor absoluto, é o maior contributo que podemos dar para a sustentabilidade futura".



À pergunta sobre como tem visto o crescendo de Assunção Cristas, Maria Luís Albuquerque disse que esta "é uma líder ainda relativamente recente no CDS, [e que] está num processo de afirmação".



"É uma pessoa empática, que comunica bem. O CDS é um partido diferente do PSD em muitas questões, mas é um aliado natural, pela nossa história e pelos valores que partilhamos. Mas somos diferentes. E não é comparável a dimensão do CDS à dimensão do PSD", sublinhou.