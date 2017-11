Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maria Luís Albuquerque não segue elogio de Santana e faz crítica a Centeno

Um titular das Finanças "não pode ser avaliado apenas pelos resultados", é preciso ser avaliado "pelas escolhas", afirmou a deputada do PSD.

Por Lusa | 18:49

A ex-ministra e deputada do PSD Maria Luís Albuquerque evitou esta terça-feira comentar o elogio do candidato à liderança do partido Pedro Santana Lopes a Mário Centeno e criticou indiretamente o titular das Finanças do Governo do PS.



Apesar de dizer não ser aquele "o momento" para comentar a disputa interna no partido, na conferência de imprensa de apresentação de propostas para Orçamento do Estado de 2018, no parlamento, Maria Luís Albuquerque não seguiu o elogio de Santana, antes deixou uma crítica a Mário Centeno.



Um titular das Finanças "não pode ser avaliado apenas pelos resultados", é preciso ser avaliado "pelas escolhas", afirmou.



E os orçamentos aprovados na Assembleia da República "têm muito pouco a ver com o que é executado" por causa das cativações, criticou a deputada social-democrata.



Rui Rio e o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes disputam as eleições diretas de 13 de janeiro próximo destinadas a escolher o sucessor de Pedro Passos Coelho na presidência do PSD.



Após a eleição do novo líder social-democrata por voto direto dos militantes, realiza-se o Congresso Nacional do PSD, marcado para 16, 17 e 18 de fevereiro.