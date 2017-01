Caças F-16 vão sobrevoar Jerónimos no adeus a Mário Soares

A Força Aérea informou esta terça-feira que uma esquadrilha de seis aviões F-16 vão sobrevoar o Mosteiros dos Jerónimos no momento em que a urna com o antigo Presidente Mário Soares sair em direção em ao cemitério dos Prazeres.



Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Força Aérea Portuguesa explicou que a passagem aérea irá ocorrer quando a urna abandonar os Jerónimos.



As homenagens que decorrem na Sala dos Azulejos, no interior do mosteiro, fecharam ao público às 11h00 após o que se realizará uma cerimónia evocativa.









O Governo português decretou três dias de luto nacional, até quarta-feira.



O funeral realiza-se hoje, pelas 15h30, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, após passagem do cortejo fúnebre pelo Palácio de Belém, Assembleia da República, Fundação Mário Soares e sede do PS, no Largo do Rato.



