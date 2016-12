Mário Soares pode deixar Cuidados Intensivos nos próximos dias

O estado clínico do antigo Presidente da República Mário Soares continua a registar "uma ligeira melhoria", estando a recuperar progressivamente o estado de consciência, informou este domingo o Hospital da Cruz Vermelha.

"O estado de saúde do Presidente Mário Soares mantém-se estacionário e com parâmetros normais. Continua a registar-se uma ligeira melhoria, e progressiva, do estado de consciência, já reconhecendo onde está internado e interagindo relativamente à sua situação", disse aos jornalistas o porta-voz da Cruz Vermelha.

José Barata adiantou que Mário Soares vai manter-se na unidade de cuidados intensivos do Hospital da Cruz Vermelha, pelo menos, até segunda-feira.



Quanto à possibilidade do antigo Presidente da República poder passar o Natal em casa, esta revela-se pouco provável. Soares poderá passar para um quarto regular nos próximos dias, mas o seu estado de saúde continua a ser delicado e o prognóstico permanece reservado.







O que achou desta notícia?







55.6% Muito insatisfeito

55.6%



11.1%

11.1% 33.3% Muito satisfeito