Mário Soares continua nos Cuidados Intensivos

O estado clínico do antigo Presidente da República Mário Soares mantém-se estável, apesar de continuar com prognóstico reservado e vigilância contínua, permanecendo na unidade de cuidados intensivos, informou hoje o Hospital da Cruz Vermelha (HCV), em Lisboa.



O antigo Presidente "iniciou hoje apoio de fisioterapia e treino alimentar com vista à sua progressiva autonomização, continuando, contudo, na unidade de cuidados intensivos do hospital", disse aos jornalistas o porta-voz do Hospital, José Barata.



Segundo José Barata, não é possível ainda prever qual o período de permanência de Mário Soares no Hospital da Cruz Vermelha.









Desde que foi internado, tem recebido inúmeras visitas de figuras ligadas a vários quadrantes da sociedade portuguesa.



Hoje recebeu já a visita de Jardim Gonçalves, ex-presidente do BCP.



