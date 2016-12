Mário Soares "estável" e com ligeiras melhorias

Questionado pelos jornalistas sobre se o antigo Presidente poderá vir a passar o Natal em Casa, o porta-voz do hospital sublinhou que essa é uma decisão clínica.



"Não sei. Não lhe posso dizer. Isso é uma questão que os médicos vão ter de avaliar", frisou José Barata.



O próximo boletim clínico de Mário Soares está marcado para domingo, às 13:30.



Mário Soares, 92 anos, está internado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, desde a madrugada de terça-feira.



Desde que foi internado, Mário Soares tem recebido inúmeras visitas de figuras ligadas a vários quadrantes da sociedade portuguesa. Hoje recebeu já a visita de Jorge Lacão, antigo líder da bancada parlamentar do PS.



Apesar da evolução clínica favorável, o prognóstico do antigo presidente "continua reservado e em vigilância constante na Unidade de Cuidados Intensivos" do Hospital da Cruz Vermelha, serviço no qual vai continuar "nos próximos dias".Questionado pelos jornalistas sobre se o antigo Presidente poderá vir a passar o Natal em Casa, o porta-voz do hospital sublinhou que essa é uma decisão clínica."Não sei. Não lhe posso dizer. Isso é uma questão que os médicos vão ter de avaliar", frisou José Barata.O próximo boletim clínico de Mário Soares está marcado para domingo, às 13:30.Mário Soares, 92 anos, está internado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, desde a madrugada de terça-feira.Desde que foi internado, Mário Soares tem recebido inúmeras visitas de figuras ligadas a vários quadrantes da sociedade portuguesa. Hoje recebeu já a visita de Jorge Lacão, antigo líder da bancada parlamentar do PS.

O que achou desta notícia?







80% Muito insatisfeito

80%





20% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







80% Muito insatisfeito

80%





20% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

O estado clínico do antigo presidente da República Mário Soares mantém-se estável e com ligeiras melhorias, informou hoje o Hospital da Cruz Vermelha."O Hospital da Cruz Vermelha informa que a situação clínica do Presidente Mário Soares se mantém estável, com ligeiros progressos no estado de consciência. Os valores laboratoriais e os sinais vitais estão próximos dos níveis normais", anunciou o porta-voz da Cruz Vermelha, José Barata.Perante este quadro clínico, segundo o hospital, "não se esperam, nas próximas horas, alterações substanciais" no estado de saúde do presidente Mário Soares.