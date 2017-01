Jerónimo de Sousa sublinha momento de pesar sem esquecer divergências com Soares

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, sublinhou esta segunda-feoira o "momento de pesar, perda e respeito pela morte" de Mário Soares, de quem destacou o "combate contra a ditadura fascista".



"O momento é de pesar, de perda e de respeito pela morte" de Mário Soares, sublinhou Jerónimo de Sousa, à saída do Mosteiro dos Jerónimos, onde esteve para apresentar condolências à família e ao Partido Socialista.



Acompanhado pelo deputado António Filipe e pelo líder parlamentar do PCP, João Oliveira, o secretário-geral comunista entrou no mosteiro pela porta da igreja, por onde entrou também o ex-presidente da República Jorge Sampaio, e apresentou condolências à família de Mário Soares, cujos restos mortais estão em câmara ardente na Sala dos Azulejos.





Em declarações aos jornalistas, à saída, Jerónimo de Sousa destacou o papel de Mário Soares como "combatente contra a ditadura fascista" e na defesa de presos políticos, alguns dos quais figuras do PCP "num tempo em que era difícil fazê-lo".Tal como fizera o Secretariado do Comité Central do PCP na primeira reação oficial à morte do antigo chefe do Estado, Jerónimo de Sousa enumerou em seguida os cargos ocupados por Mário Soares "sem esquecer as naturalmente e com uma grande franqueza as divergências profundas" com o PCP, em particular "após o 25 de Abril" de 1974 e "o seu papel no combate às grandes transformações económicas que resultaram da Revolução de Abril"."Independentemente disso, cremos nós, este é um momento de pesar e de apresentar as condolências a família e ao PS", sublinhou.Questionado pelos jornalistas, Jerónimo de Sousa rejeitou ainda a tese de que Mário Soares tenha combatido uma possível ditadura de esquerda liderada pelo PCP, sublinhando que "o momento é de pesar, de perda e de respeito" pela morte do antigo Presidente da República.Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.O Governo português decretou três dias de luto nacional, até quarta-feira.O corpo do antigo Presidente da República vai estar em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos até à meia-noite de hoje, e entre as 08:00 e as 11:00 de terça-feira.O funeral realiza-se pelas 15:30 de terça-feira, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.Nascido em 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.Após a revolução do 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985.Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.