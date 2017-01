Aprovado por unanimidade voto de pesar pela morte de Mário Soares

O parlamento aprovou esta quarta-feira por unanimidade um voto de pesar pela morte de Mário Soares, assinalando o "legado de coragem política, patriotismo democrático e de abertura ao mundo" do ex-Presidente da República, falecido no sábado aos 92 anos.



O voto foi proposto pela mesa da Assembleia da República e pelo seu presidente, Eduardo Ferro Rodrigues, sendo aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS, CDS-PP, BE e PCP e do deputado único do PAN, na sessão de homenagem em plenário.



No final da votação, todas as bancadas parlamentares e a do Governo levantaram-se e aplaudiram de pé. A bancada do PCP também se levantou mas não aplaudiu.









"Se hoje Portugal se distingue na Europa e no Mundo pelo seu grau de coesão nacional, muito o deve ao contributo liderante de Mário Soares. O sentimento de perda é assim acompanhado por um sentimento de gratidão eterna", lê-se no texto.



O voto descreve o percurso político e cargos ocupados por Mário Soares antes e depois do 25 de Abril de 1974, destacando o seu "legado de coragem política, de patriotismo democrático e de abertura ao mundo".



"Se a política era a vocação de Mário Soares, a liberdade era a sua causa", sublinhou Ferro Rodrigues, frisando que o estadista "lutou até ao fim" num percurso em que, disse, "cometeu erros".



"Cometeu erros, certamente, mas sempre entendeu a política democrática como uma atividade apaixonante, feita de vitórias mas também de derrotas, assente em escolhas claras e convicções fortes", refere o voto de pesar.



