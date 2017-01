Distritais e secções do PS com livros de condolências a Mário Soares

Todas as distritais e secções do Partido Socialista espalhadas pelo país colocaram à disposição livros de condolências para as pessoas poderem prestar uma última homenagem ao antigo Presidente da República Mário Soares, falecido no sábado.



Fonte do PS avançou à Lusa a informação de que à semelhança do que acontece desde domingo no Largo do Rato, na sede nacional do Partido Socialista, foram colocados por todas as distritais e secções do partido livros de condolências.



Alguns milhares de pessoas passaram desde a manhã de domingo pela sede do PS, em Lisboa, para assinar o livro de condolências pela morte de Mário Soares, fundador do Partido Socialista.









O Governo decretou três dias de luto nacional, entre hoje e quarta-feira.



O cortejo fúnebre de Mário Soares arrancou cerca das 11h05, da sua residência no Campo Grande, em Lisboa, após ter sido recebido com aplausos por centenas de populares.



Entre os populares ouvia-se: "Soares é fixe".



O carro funerário com o corpo do antigo Presidente da Republica Mário Soares permaneceu cerca de cinco minutos junto da casa onde residiu, tendo arrancado depois para o cortejo que percorrerá as principais ruas do centro de Lisboa.



O corpo do antigo Presidente da República vai estar em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos a partir das 13h00 de segunda-feira, e o funeral realiza-se a partir das 15h30 de terça-feira, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.



Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.



