Marques Mendes comenta polémicas de André Ventura

Ex-líder do PSD falou sobre as declarações anti-ciganos.

23:56

O ex-líder do PSD, Marques Mendes, comentou na noite deste domingo, as polémicas em torno das declarações anti-ciganos de André Ventura.



Marques Mendes afirma que André Ventura conseguiu a notoriedade e visibilidade que desejava. "Era pouco conhecido, estava mal nas sondagens, arranjou um polémica e passou a ser falado. É uma táctica muito conhecida. É a tradução daquela ideia – não interessa se falam bem ou mal de mim, preciso é que falem", referiu.

O ex-líder do PSD diz que o candidato à Câmara de Loures está certo quando diz que há problemas com comunidades ciganas. Marques Mendes adiantou que já o antigo Presidente da Câmara de Loures (PS), em 2008, o tinha dito.

Marques Mendes defende que é errado generalizar e dizer que os ciganos não cumprem as leis. "É um disparate tão grande quanto dizer que o PSD é um partido de desonestos só porque um ou outro militante esteve envolvido no BPN. Não se pode generalizar", acrescentou.

"Se algumas famílias ciganas não cumprem a lei, a culpa é do Estado. Das polícias, dos tribunais, das autarquias. Esta instituições do Estado é que têm de aplicar as leis.", adiantou.