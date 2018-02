Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Medina devolve taxa mas pede alternativa

Taxa da Proteção Civil será reembolsada por vale postal mas sem juros.

09:04

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, apelou esta segunda-feira ao Parlamento para que se encontrem alternativas à taxa da Proteção Civil, considerada ilegal pelo Tribunal Constitucional em dezembro. A taxa vai ser devolvida a 204 941 contribuintes por vale postal, mas sem juros.



"Esta taxa não é uma invenção da Câmara de Lisboa. Nós cumprimos duas leis: uma que estipula a existência da taxa de Proteção Civil, criada após os incêndios de 2005; outra que estabelece que as câmaras são obrigadas a cobrar taxas dos serviços que prestam", diz Fernando Medina. O debate deve, por isso, ser devolvido "ao legislador". "Para termos bons serviços de Proteção Civil, precisamos de um financiamento adequado. A Assembleia da República vai ter de dizer como quer que se financie o sistema de Proteção Civil", defende.



Os lisboetas a quem foi ilegalmente cobrada a taxa vão receber "entre final de fevereiro e início de março" um vale postal que implica o levantamento nos correios ou depósito bancário. Mas a devolução não contempla juros. "Segundo a jurisprudência do Constitucional, a câmara está vedada a fazer o pagamento com juros", justifica Medina.



Fonte da câmara garante ao CM que "neste momento não estão a ser estudadas alternativas à taxa municipal para este orçamento". Aos contribuintes serão devolvidos 58,6 milhões de euros.