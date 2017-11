Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Medina diz que acordo com BE não é uma geringonça

Autarca de Lisboa deixa porta aberta a um entendimento com o PCP.

16:17

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), defendeu hoje que a solução encontrada para a governação da cidade "não é uma geringonça, mas um acordo formal", e deixou a porta aberta para entendimentos com o PCP.



O Partido Socialista e o Bloco de Esquerda formalizaram hoje um acordo para a governação da cidade, que atribui os pelouros da Educação, Saúde, Direitos Sociais e Cidadania ao vereador bloquista Ricardo Robles, e prevê mil novas vagas em creches, 14 centros de saúde, salas de consumo assistido e 250 novos autocarros da Carris.



Questionado pelos jornalistas após a assinatura do acordo, Fernando Medina elencou que a "solução encontrada não é uma geringonça, é um acordo político formal, com a assunção de responsabilidades executivas, com o Bloco de Esquerda no executivo da Câmara e com um acordo sólido sobre políticas" a executar.



Este acordo estabelece também prioridades para áreas sobre as quais Robles não terá responsabilidade direta e "vai fazer alterações ao programa de governação da Câmara, que vai ser adaptado em função deste acordo", acrescentou Medina.



O socialista Fernando Medina foi eleito no dia 1 de outubro presidente da Câmara de Lisboa, com 42,02% dos votos, mas perdeu a maioria absoluta na capital, ficando com menos três vereadores do que em 2013. O PS alcançou assim oito vereadores, menos um do que os necessários para a maioria absoluta. O BE conseguiu um mandato e a CDU (PCP/PEV) manteve os dois que já tinha.



Questionado sobre a ausência do PCP neste acordo, o presidente da Câmara afirmou ter sido "desde o início claro sobre um programa de acordo à esquerda e que gostaria de o fazer também com o Partido Comunista".



Porém, os comunistas entenderam "não o fazer nesta fase".



"Este não é um acordo contra ninguém e as portas para o entendimento com o Partido Comunista estão abertas, sempre abertas para um diálogo, para aprofundarmos as nossas convergências, para aprofundarmos os nossos entendimentos e para podermos reforçar as nossas posições comuns sobre várias matérias", acrescentou.



No futuro, a disponibilidade do PS "é continuar o diálogo, sempre de portas abertas, não excluindo ninguém, muito menos aqueles partidos que têm sobre os grandes problemas da cidade um diagnóstico semelhante e querem ativamente contribuir para a solução", vincou Medina.



No final da tomada de posse do executivo da Câmara Municipal de Lisboa, que decorreu na semana passada, o presidente disse que os comunistas não se mostraram disponíveis "para um acordo mais permanente de governação da cidade" e que, por isso, "não houve negociação".



Em resposta, a Direção de Lisboa do PCP considerou no dia seguinte que o PS se afastou da defesa da cidade ao longo de 10 anos de governação e que o projeto comunista "não é diluível em programas e objetivos contrários aos seus".



Num comunicado enviado aos jornalistas, os comunistas consideram que Medina optou por "iniciar o mandato com um ataque ao PCP", mas reafirmam a "disponibilidade para trabalhar com todos os que no executivo municipal queiram ter uma intervenção ativa e construtiva, que contribua para resolver os problemas sentidos por todos os que vivem e trabalham em Lisboa e para enfrentar de forma corajosa os desafios que se colocam à cidade".