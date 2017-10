Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Medina tomou posse para novo mandato em Lisboa

Cerimónia decorreu na Praça do Município.

23:34

Os 17 vereadores da Câmara Municipal de Lisboa e os 75 deputados da Assembleia Municipal tomaram esta quinta-feira posse para o mandato 2017-2021, numa cerimónia que decorreu na Praça do Município.



A presidente da Assembleia Municipal, Helena Roseta, deu posse ao presidente da Câmara, Fernando Medina (eleito pelo PS), e aos restantes 16 vereadores do executivo.



O executivo socialista será composto por Fernando Medina (presidente), Duarte Cordeiro, Paula Marques, Manuel Salgado, João Paulo Saraiva, Catarina Vaz Pinto, José Sá Fernandes e Miguel Gaspar, mas ainda não são conhecidas as pastas que assumirão.



Pela Coligação Nossa Lisboa (CDS-PP/PPM/MPT) tomaram posse Assunção Cristas, João Gonçalves Pereira, Maria Zagalo e Miguel Moreira da Silva.



Pelo PSD, tomou posse Teresa Leal Coelho, que é reconduzida, e o estreante João Pedro Costa.



A CDU (coligação PCP/PEV) elegeu João Ferreira e Carlos Moura, enquanto o vereador do Bloco de Esquerda (BE) será Ricardo Robles.



Para além dos 51 deputados eleitos diretamente, foram também empossados os 24 presidentes das Juntas de Freguesia, que integram a assembleia por inerência: Jorge Marques (Ajuda), Davide Amado (Alcântara), André Caldas (Alvalade), Fernando Braancamp (Areeiro), Margarida Martins (Arroios), Ana Gaspar (Avenidas Novas), Silvino Correia (Beato), Fernando Ribeiro Rosa (Belém), Inês Drummond (Benfica), Pedro Cegonho (Campo de Ourique), André Couto (Campolide), Fábio Sousa (Carnide), Luís Newton (Estrela), Pedro Delgado Alves (Lumiar), José António Videira (Marvila), Carla Madeira (Misericórdia), Rute Lima (Olivais), Parque das Nações (Mário Patrício), Sofia Dias (Penha de França), Maria da Graça Ferreira (Santa Clara), Miguel Coelho (Santa Maria Maior), Vasco Morgado (Santo António), António Cardoso (São Domingos de Benfica), Natalina Moura (São Vicente).



A cerimónia estava marcada para as 17h00, mas começou meia hora mais tarde.



O presidente da Câmara, Fernando Medina, foi o último a chegar, vindo dos Paços do Concelho.



Entre os cerca de 800 presentes, contam-se o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, o presidente da Carris, Tiago Farias, e o presidente da EMEL, Luís Natal Marques.



Na sua intervenção, que abriu a cerimónia, a presidente da Assembleia Municipal, Helena Roseta, aproveitou para destacar o papel deste órgão e pediu que lhe seja dada mais atenção e reconhecida a sua importância.



Na sua opinião, "é muito importante chamar a atenção" para esta questão, num tempo em que se fala na descentralização do Estado para os municípios.



Na opinião da autarca, é também "fundamental que haja mudanças legislativas para poder acompanhar poder local do séc XXI", nomeadamente quanto ao processo eleitoral e às competências das autarquias locais.



A independente, eleita nas listas socialistas, aproveitou ainda para lembrar que "faz em dezembro 41 anos" que foi eleita vereadora de Lisboa.



Na sua opinião, o "poder local é de facto uma paixão" e constitui "um meio, não um fim".



"Que seja este um tempo justo para a cidade de Lisboa", rematou.