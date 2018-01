Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meio milhão viu confronto entre Rio e Santana

Rio diz que adversário usou “meias verdades, para não dizer mentiras”. Santana aconselha ex-autarca a não ficar “ressentido.

Por Beatriz Ferreira, Duarte Faria e Rita F. Batista | 01:30

O primeiro debate entre os candidatos à liderança do PSD, transmitido na RTP1 na quinta-feira, foi visto por uma média de 515 mil pessoas, segundo os dados da GfK. O confronto entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes registou ainda um share de 10,7%, ou seja, em cada 100 telespectadores que viam televisão àquela hora quase 11 acompanharam a emissão.



Ontem, os candidatos saíram em campanha. De visita ao ATL da Galiza, da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, Santana Lopes recusou autodeterminar-se vencedor do debate mas atirou: "Ninguém deve ficar ressentido. Há debates que correm melhor, debates que correm menos bem", disse.



Em Mafra, de visita à incubadora de empresas, Rio criticou o adversário dizendo que o debate "desprestigia a própria política e o partido. Se eu for enumerar essas trapalhadas que todos conhecemos de 2004 e 2005 estou a entrar no mesmo jogo. A imagem final é degradante".



Sem nomear Rio, Santana deu uma alfinetada no adversário. "Às vezes, aqueles que ficam mais surpreendidos nos debates são aqueles que se julgam donos e senhores do Mundo ou que pensam que ganharam à partida. Depois, às vezes, têm surpresas", disse em Cascais.

Já Rui Rio acusou Santana Lopes de recorrer a "ataques com base em meias verdades, para não dizer mentiras".



"A culpa é do Medina"

Tanto Pedro Santana Lopes como Rui Rio chegaram depois da hora prevista aos compromissos do final da tarde de ontem: Rio, em Mafra; Santana, em Cascais. "A culpa é do trânsito do Medina... e da chuva", provocou Santana Lopes.



PSD/Lisboa quer unidade

O candidato à presidência da concelhia de Lisboa do PSD, Paulo Ribeiro, considerou ser necessária "unidade" para o partido, sem as "guerras internas dos últimos tempos".



Mais dois debates

Rui Rio e Santana Lopes têm mais dois debates marcados: dia 10, à noite, na TVI e outro, dia 11, nas rádios TSF e Antena 1. Rui Rio não aceitou um terceiro debate televisivo, na SIC.