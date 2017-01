Michel Temer elogia o "grande português" Mário Soares

O chefe de Estado brasileiro destacou as amizades entre Soares e Sarney e o antigo Presidente Fernando Henrique Cardoso.



Além de Michel Temer, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje, em Belém, o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, e o rei Felipe VI de Espanha, que se deslocaram a Lisboa para as cerimónias fúnebres do antigo chefe de Estado Mário Soares.



Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.



O Governo português decretou três dias de luto nacional, até quarta-feira.



O Presidente do Brasil afirmou esta terça-feira, em Lisboa, que Mário Soares foi "uma figura exponencial, mais do que portuguesa, internacional", que "intensificou as relações" entre os dois países."A conjugação histórica entre Brasil e Portugal, que vem naturalmente de há muito tempo, foi reforçada no período que o antigo primeiro-ministro, Presidente e deputado intensificou enormemente as relações com o nosso país", afirmou Michel Temer, no final de um encontro com o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, no palácio de Belém."A relação entre Brasil e Portugal foi enaltecida ao longo do tempo pela figura exponencial, mais do que portuguesa, internacional, do grande português Mário Soares", sublinhou.