Ministra de Sócrates nega corrida à reitoria do ISCTE

Maria de Lurdes Rodrigues disse ao CM que não vai concorrer.

Por Bruno de Castro Ferreira | 07:37

A antiga ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues não se vai candidatar ao cargo de reitora do ISCTE. A antiga ministra da Educação de Sócrates quebrou este sábado o tabu, em declarações ao CM. "Não sou candidata mas aborrece-me ter de dizer se me vou ou não candidatar", disse.



Maria de Lurdes Rodrigues foi dada como candidata à corrida ao cargo pelo ‘Sol’, que escrevia que a antiga ministra tinha chumbado na avaliação. "Eu pedi para ser avaliada mas recusaram alegando que já tinha passado o prazo", disse ao CM.



"Talvez alguém tivesse medo da nota estrondosa que eu fosse ter. Tenho a avaliação dos meus alunos que é o que me importa."



A antiga governante diz-se "preocupada" pela forma como estas notícias "descredibilizam a instituição".



As eleições realizam-se a 9 de fevereiro.