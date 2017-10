Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministra propõe menos dias para pescar sardinhas

Quotas para a península ibérica podem ser de 14 mil toneladas em 2018.

Por Cristina Rita | 08:48

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, vai propor à sua homóloga espanhola medidas, como a redução dos dias de pesca semanais, para a recuperação conjunta do stock de sardinha. Segundo a Lusa, o plano prevê a não autorização para o aumento do tamanho das embarcações com licença durante os próximos cinco anos, redução dos dias de pesca semanais e cessações temporárias da atividade.



Neste último caso, o Estado disponibiliza apoios através do pagamento aos pescadores de um a dois meses de salário. Outra das medidas poderá ser a redução, para a meia tonelada, do limite diário de capturas por embarcação. Atualmente varia entre meia tonelada e as 3,7 toneladas, consoante a dimensão do navio.



As quotas de sardinha são definidas pela União Europeia todos os anos para os dois países.



Ana Paula Vitorino já admitiu que os limites de captura de sardinha para Portugal e Espanha podem ficar acima das 14 mil toneladas em 2018, quando em 2017 foram de 17 mil toneladas.



A Federação dos Sindicados do Setor da Pesca quer manter o limite em 17 mil toneladas no próximo ano.