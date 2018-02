Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro da Defesa reconhece falta de atração da carreira militar mas rejeita "polémica escondida"

Azeredo Lopes destacou que as chefias militares reafirmaram no sábado a "relação leal" para com a tutela.

18:50

O ministro da Defesa reconheceu esta terça-feira a falta de atração da carreira militar e as dificuldades na retenção mas recusou qualquer "polémica escondida", destacando que as chefias militares reafirmaram no sábado a "relação leal" para com a tutela.



Questionado pelos jornalistas à margem de uma conferência, em Lisboa, Azeredo Lopes sublinhou que os chefes militares asseguraram publicamente, no sábado à noite, que não há missões em causa por falta de efetivos e que reafirmaram "sem qualquer equívoco" a "relação leal" para com a tutela, da qual disse "não ter dúvidas".



"São as Forças Armadas, não estamos a falar de um qualquer grupo que se colocasse fora do relacionamento institucional", disse Azeredo Lopes, acrescentando registar "a forma serena" como as chefias militares "aclararam o sentido" do que foi noticiado no sábado, pelo Expresso.



"Não há aqui nenhuma polémica escondida, não há nenhuma questão particularmente controvertida. Há isso sim uma convicção generalizada de parte a parte de que temos de trabalhar para ter umas Forças Armadas mais competentes e mais profissionais e mais frequentadas", disse.



Segundo o Expresso noticiou no sábado, o general Pina Monteiro (CEMGFA), o general Rovisco Duarte (Exército), o vice-almirante Mendes Calado, (vice-chefe do Estado-Maior da Armada) e Manuel Teixeira Rolo, (Força Aérea) assinaram um memorando em que consideram insuficiente o teto máximo de mais 200 militares a juntar ao efetivo admitido para 2018.



"Eu tenderia a dizer o que preocupa mais o Governo não é propriamente o número de efetivos, é reforçar a capacidade de atração que as Forças Armadas tem de voltar a ter para os jovens e reforçar a capacidade de retenção. Aí há elementos de preocupação", admitiu Azeredo Lopes.



No memorando, que Azeredo Lopes sublinhou ser um documento "confidencial" e que registou a "sua divulgação", chefes militares deixavam ainda alertas sobre os riscos da falta de efetivos para as missões e até para a segurança, coletiva e de instalações.



Questionado sobre este ponto, o ministro declarou "ter a certeza" de que "nunca foi admitido" pelo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas "que a questão da segurança, seja de pessoas, seja coletiva, seja de instalações, pudesse ser um elemento a negligenciar nessas prioridades" que cabe aos ramos definir.



Em nota enviada sábado à noite pelo gabinete do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas a propósito do memorando, os chefes militares reafirmam que o relacionamento institucional com o Governo e designadamente com o ministro da Defesa Nacional tem sido, e continuará a ser, caracterizado pela "correção, respeito, frontalidade e lealdade".



"Independentemente do diálogo institucional estabelecido no quadro dos processos relativos aos efetivos militares, não esteve, não está, nem estará em causa o cumprimento das missões das Forças Armadas", asseguraram.



Face às dificuldades no recrutamento militar, Azeredo Lopes disse "não ter dúvida nenhuma de que é necessário estabelecer prioridades".



"Isso resulta da circunstância prática, de que lá onde não conseguirmos os efetivos que pretendemos e que gostaríamos de ter - e que aliás estão autorizados e não conseguimos atingir - então aí tem de ser os ramos a definir as prioridades e a delimitar com a competência que é própria dos ramos", disse.



O governante admitiu que a questão do recrutamento e a percentagem do recrutamento que vai para o Regime de Voluntariado e para o Regime de Contrato é "ano a ano debatida, de forma saudável, entre os ramos que acham que é preciso mais e o ministério que tem de articular com as outras áreas da governação aquilo que é possível".



O ministro disse que está a ser feito "um esforço significativo" para "atacar o problema" na origem, apontando, entre outras medidas, alterações ao atual quadro legal visando aumentar a duração dos contratos de seis para até 18 anos.



Por outro lado, o ministro adiantou que já foi concluído um estudo baseado num "grande inquérito" sobre as razões que levam a que os militares fiquem ou saiam das Forças Armadas.



O estudo, disse, "vai ser um instrumento mais profissional de reflexão sobre a questão fundamental que é como é que vamos reforçar a atração das Forças Armadas como carreira profissional e como é que vamos conseguir reter essas pessoas".