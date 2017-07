Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MNE diz que remodelação de Margarida Marques não foi punição

Augusto Santos Silva foi chamado para responder sobre os atrasos na transposição de diretivas comunitárias para a legislação nacional.

18:27

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou esta terça-feira que a "remodelação" da sua "colega e amiga" Margarida Marques, anterior secretária de Estado dos Assuntos Europeus, "não significa nenhuma punição" e "muito menos pelos atrasos na transposição das diretivas".



"A remodelação não significa nenhuma punição, seja pelo tema A ou B, muito menos pelo tema relativo aos atrasos na transposição das diretivas, que são da responsabilidade do Governo no seu conjunto e não da responsabilidade de um ministro ou de um secretário de Estado", disse o ministro, em resposta ao PSD, numa audição na comissão parlamentar de Assuntos Europeus.



Santos Silva foi chamado ao parlamento pelos sociais-democratas para responder sobre os atrasos na transposição de diretivas comunitárias para a legislação nacional, uma das razões que foi apontada para a exoneração, na semana passada, de Margarida Marques, que a própria classificou como "surpreendente".



A remodelação do Governo, realizada na semana passada, significou 2a exoneração dos ocupantes dos cargos", afirmou o chefe da diplomacia portuguesa.



Sobre as alterações no Governo, o Diário da República referia que os sete secretários de Estado foram "exonerados a seu pedido", apesar de Margarida Marques ter garantido que esse não foi o seu caso.



"A fórmula usada pelo Presidente da República no decreto é uma fórmula de estilo", justificou esta terça-feira Santos Silva, quando questionado pelo PSD sobre esta discrepância.



"No caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, toda a gente sabe que um secretário Estado pediu a saída por razões que se prendem com a sua previsível notificação como arguido num processo judicial [Jorge Costa Oliveira, responsável pela Internacionalização], e a outra secretária de Estado foi objeto de uma remodelação", referiu Santos Silva.



O ministro escusou-se novamente a comentar a composição do Governo, mencionando que a escolha dos ministros "é da exclusiva responsabilidade do primeiro-ministro", enquanto os secretários de Estado resultam da "responsabilidade conjunta do primeiro-ministro e do ministro responsável".



"Quanto ao trabalho desenvolvido pela minha colega e amiga Margarida Marques, só tenho a agradecer a enorme dedicação e o trabalho realizado. Será um bom contributo para o parlamento e a vida parlamentar", disse o governante.



Antes, o deputado do PSD Duarte Marques afirmou que, sobre a saída de Margarida Marques do executivo liderado por António Costa, "há duas histórias, como é habitual neste Governo, que não batem certo", apontando a diferença entre o despacho de exoneração, assinado por Marcelo Rebelo de Sousa, e as declarações da antiga responsável dos Assuntos Europeus.



"Ou o Governo tentou esconder as verdadeiras razões do afastamento, ou há um grande incómodo entre a [anterior] secretária de Estado dos Assuntos Europeu e o ministro dos Negócios Estrangeiros ou com o primeiro-ministro, ou há outras razões", afirmou Duarte Marques.



Sobre a resposta do ministro, o deputado do PSD afirmou que Santos Silva "acaba por responsabilizar o Presidente da República pelo despacho que, afinal, não é bem aquilo que é a realidade".



Também Pedro Mota Soares (CDS-PP) comentou que "é elegante e diplomático" dizer que "é uma forma de estilo", mas "tem de dizer claramente se a senhora secretária de Estado saiu a seu pedido ou não", porque há "duas versões que são absolutamente contraditórias".



Na quinta-feira passada, Margarida Marques garantiu à Lusa que não tinha pedido para sair do executivo.



"Não pedi para sair. Compete ao senhor primeiro-ministro escolher o Governo, o senhor primeiro-ministro entendeu que eu já não era necessária no Governo", referiu.