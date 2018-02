Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morais Sarmento defende combate ao Governo da "frente de esquerda"

Desafio foi feito pelo antigo ministro ao intervir no 37.º Congresso Nacional do PSD.

17:05

O ex-vice-presidente do PSD Nuno Morais Sarmento defendeu este sábado o "papel essencial" do partido no combate a "um novo PREC" e ao Governo da "frente de esquerda".



O desafio foi feito pelo antigo ministro ao intervir no 37.º Congresso Nacional do PSD, em Lisboa, e em que apoiou o líder eleito, Rui Rio.



Morais Sarmento lembrou o papel do PSD "de oposição" aos Governos socialistas de António Guterres e José Sócrates, considerando que agora "é ainda mais determinante" no combate ao Governo que "não é só do PS, é de todas as esquerdas", com PS, PCP e BE.



"Um novo PREC", sintetizou Morais Sarmento, numa referência ao Processo Revolucionário em Curso, que se seguiu à revolução de Abril, em 1974 e 1975.